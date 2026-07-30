Milano 11:39
51.502 +0,11%
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Dow Jones 29-lug
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Londra 11:39
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Analisi Tecnica: GBP/USD del 29/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 29/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Controllato progresso per il CABLE, che chiude in salita dello 0,53%.

Lo status tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,3387. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,3316. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,3458.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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