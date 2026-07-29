Attese positive per Muench Rueckvers
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Seduta positiva per il riassicuratore tedesco, tra i componenti del DAX, che avanza bene e porta a casa un +1,31%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Muench Rueckvers ai prezzi attuali pari a 527 Euro, con stop loss individuato in area 495,9 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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