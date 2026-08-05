Milano 10:37
53.665 +0,23%
Nasdaq 4-ago
29.733 0,00%
Dow Jones 4-ago
54.086 +1,71%
Londra 10:37
10.906 +0,24%
Francoforte 10:37
26.240 +0,14%

Attese positive per NewPrinces

Finanza
Attese positive per NewPrinces
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Seduta positiva per il gruppo agroalimentare italiano, tra i componenti del FTSE Italia Star, che avanza bene e porta a casa un +0,56%.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 16,21 Euro, con stop loss calcolato a quota 15,4 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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