Attese positive per NewPrinces

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Seduta positiva per il gruppo agroalimentare italiano , tra i componenti del FTSE Italia Star , che avanza bene e porta a casa un +0,56%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 16,21 Euro, con stop loss calcolato a quota 15,4 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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