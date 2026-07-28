Attese positive per AXA

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Seduta positiva per il Gruppo assicurativo , tra i componenti del CAC40 , che avanza bene e porta a casa un +0,8%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 45,19 Euro, AXA è molto appetibile con stop loss impostato a quota 42,97 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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