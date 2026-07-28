Milano 16:27
51.663 -0,75%
Nasdaq 16:27
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Dow Jones 16:27
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Londra 16:27
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Francoforte 16:27
25.398 +0,15%

Attese positive per AXA

Finanza
Attese positive per AXA
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Seduta positiva per il Gruppo assicurativo, tra i componenti del CAC40, che avanza bene e porta a casa un +0,8%.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 45,19 Euro, AXA è molto appetibile con stop loss impostato a quota 42,97 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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