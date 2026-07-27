Milano 17:35
52.055 +0,49%
Nasdaq 22:00
28.039 -0,32%
Dow Jones 22:04
52.210 +0,51%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.361 +1,04%

Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,40%

Il CAC40 termina gli scambi a 8.406,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,40%
Parigi allunga timidamente il passo dello 0,40% e chiude a 8.406,06 punti.
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