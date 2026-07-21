Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:19
29.169 +1,98%
Dow Jones 19:19
52.289 +0,87%
Londra 17:35
10.586 +0,58%
Francoforte 17:35
25.011 +0,66%

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,58%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.585,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,58%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,58% e chiude a 10.585,91 punti.
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