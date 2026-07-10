Milano 17:35
52.614 +0,44%
Nasdaq 19:02
29.799 +0,24%
Dow Jones 19:02
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,44%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 52.614,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,44%
Milano allunga timidamente il passo dello 0,44% e chiude a 52.614,17 punti.
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