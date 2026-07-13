Milano 13-lug
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Nasdaq 13-lug
29.264 -1,88%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 13-lug
10.498 +0,01%
Francoforte 13-lug
25.114 +0,19%

Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,31%

Il CAC40 termina gli scambi a 8.364,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,31%
Parigi allunga timidamente il passo dello 0,31% e chiude a 8.364,65 punti.
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