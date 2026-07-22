Iberdrola, nel primo semestre utile netto balza a 4,34 miliardi di euro (+22%)

Risultati trainati dagli investimenti in reti elettriche in UK, USA e Brasile.

(Teleborsa) - Iberdrola , colosso spagnolo del settore energetico, ha riportato un utile netto di 4,34 miliardi di euro nel primo semestre 2026, in crescita del 22%. Al netto delle plusvalenze dalla cessione degli impianti termoelettrici in Messico, l'utile netto rettificato sale dell'8% (14% escludendo l'effetto cambio). Gli investimenti del semestre sono saliti del 25% a 7 miliardi di euro, con oltre il 70% concentrato su Regno Unito, Stati Uniti e Brasile.



Gli investimenti in reti sono cresciuti del 42% a quasi 4,4 miliardi di euro, rappresentando circa due terzi degli investimenti totali: la base patrimoniale regolata (RAB) è salita dell'11% a 55 miliardi di euro, trainata da Regno Unito (+11%), Stati Uniti (+12%) e Brasile (+18%). Gli investimenti in generazione hanno superato i 2,2 miliardi di euro, oltre il 70% in eolico onshore e offshore, con più di 1,6 GW installati nel periodo; la società prevede di mettere in servizio ulteriori 2.100 MW entro dicembre e ha in cantiere progetti maturi per aggiungere fino a 15.500 MW tra il 2025 e il 2030, contro i 9.500 MW previsti nel piano 2025-28.



L'EBITDA rettificato è cresciuto del 7% a 8.050 milioni di euro, con l'EBITDA delle reti in aumento del 13%, sostenuto dai contributi del Regno Unito (RIIO-T3), dal progetto di interconnessione NECEC negli USA e dai miglioramenti tariffari in tutti i mercati.



Sul fronte finanziario, gli indicatori restano in linea con il rating creditizio BBB+, con una liquidità di 21,5 miliardi di euro, sufficiente a coprire 22 mesi di fabbisogno finanziario. I dividendi pagati per l'esercizio 2025 hanno raggiunto 4,5 miliardi di euro (+12%), con un dividendo per azione di 0,685 euro, di cui 0,427 euro pagabili il 27 luglio. La società ha confermato l'outlook per l'intero anno, con una crescita dell'utile netto rettificato "comodamente sopra l'8%".

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