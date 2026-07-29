Airbus, chiude solido semestre in crescita a doppia cifra

In evidenza il settore della Difesa e Spazio

(Teleborsa) - A mercati chiusi Airbus ha alzato il velo sui risultati del primo semestre del 2026, da cui sono emersi ricavi consolidati in aumento del 12% su base annua a 33,2 miliardi di euro (primo semestre 2025: 29,6 miliardi). Sono stati consegnati complessivamente 351 aeromobili commerciali (primo semestre 2025: 306 aeromobili), di cui 44 A220, 271 della famiglia A320, 10 A330 e 26 A350.



I ricavi generati dalle attività di Airbus nel settore degli aeromobili commerciali sono aumentati del 15% a 23,9 miliardi, principalmente grazie alle maggiori consegne e all'incremento dei servizi, parzialmente compensati dal deprezzamento del dollaro statunitense rispetto al primo semestre del 2025. Le consegne di Airbus Helicopters sono aumentate a 144 unità (1° semestre 2025: 138 unità), con ricavi sostanzialmente stabili a 3,7 miliardi di euro, a causa di un mix di consegne meno favorevole nel primo semestre del 2026. I ricavi di Airbus Defence and Space sono aumentati del 9% su base annua a 6,3 miliardi, trainati da maggiori volumi in tutte le unità operative.



Gli ordini lordi di velivoli commerciali sono stati pari a 886 (primo semestre 2025: 494 velivoli), con ordini netti pari a 821 velivoli dopo le cancellazioni (primo semestre 2025: 402 velivoli). Il portafoglio ordini ammontava a 9.222 aeromobili commerciali alla fine di giugno 2026. Airbus Helicopters ha registrato ordini netti per un totale di 215 unità (primo semestre 2025: 171 unità), con un portafoglio ordini di 1.108 unità alla fine di giugno 2026. Airbus Defence and Space ha registrato un forte slancio commerciale, con un valore degli ordini acquisiti pari a 9,3 miliardi di euro (primo semestre 2025: 5,1 miliardi di euro).



L'EBIT rettificato è aumentato del 24% a 2.727 milioni di euro (primo semestre 2025: 2.204 milioni di euro), mentre l'EBIT reported è balzato del 70% a 2.745 milioni di euro (primo semestre 2025: 1.617 milioni di euro).



L'utile netto consolidato è cresciuto del 47% a 2.243 milioni di euro (primo semestre 2025: 1.525 milioni di euro), con un utile per azione reported di 2,84 euro (primo semestre 2025: 1,93 euro).



Il flusso di cassa libero è stato pari a -1.043 milioni di euro (primo semestre 2025: -1.584 milioni di euro), mentre la posizione di cassa netta si è attestata a 8,4 miliardi di euro (fine 2025: 12,2 miliardi di euro).



“I nostri buoni risultati del primo semestre riflettono principalmente l'aumento delle consegne di velivoli commerciali e le solide performance nei settori Difesa e Spazio, in un contesto complesso e in rapida evoluzione”, ha dichiarato Guillaume Faury, Amministratore Delegato di Airbus. “Stiamo intensificando le attività in tutti i settori per soddisfare la crescente domanda di soluzioni civili e militari. La nostra attenzione alla costanza nell'esecuzione sta dando i suoi frutti, come dimostrano le solide consegne del secondo trimestre. Questo alimenta la nostra fiducia nelle performance future, come si evince dalle previsioni a medio termine recentemente comunicate”.



Infine, per l'intero 2026 Airbus si prefigge di raggiungere: circa 870 consegne di aeromobili commerciali; un EBIT rettificato di circa 7,5 miliardi di euro; un flusso di cassa libero al netto dei finanziamenti ai clienti di circa 4,5 miliardi di euro.





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