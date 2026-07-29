Indicazioni rialziste per 3i Group
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Seduta decisamente positiva per la società d'investimenti con sede a Londra, parte del FTSE 100, che ha terminato in rialzo del 3,96%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 29,13 sterline, con stop loss fissato a livello 25,96 pounds, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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