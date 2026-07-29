Milano 10:28
51.562 -0,26%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
52.747 +1,03%
Londra 10:28
10.889 +0,17%
Francoforte 10:27
25.375 -0,35%

Indicazioni rialziste per 3i Group

Finanza
Indicazioni rialziste per 3i Group
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Seduta decisamente positiva per la società d'investimenti con sede a Londra, parte del FTSE 100, che ha terminato in rialzo del 3,96%.


Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 29,13 sterline, con stop loss fissato a livello 25,96 pounds, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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