Indicazioni rialziste per 3i Group

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Seduta decisamente positiva per la società d'investimenti con sede a Londra , parte del FTSE 100 , che ha terminato in rialzo del 3,96%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 29,13 sterline, con stop loss fissato a livello 25,96 pounds, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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