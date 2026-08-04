Milano 12:11
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Londra 12:11
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Forte interesse per 3i Group

Finanza
Forte interesse per 3i Group
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Rialzo marcato per la società d'investimenti con sede a Londra, tra i componenti del FTSE 100, che archivia la sessione in utile dello 0,10% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 28,67 sterline, con stop loss calcolato a quota 27,81 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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