New York: Bunge in forte discesa

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo agroalimentare americano , che perde terreno, mostrando una discesa del 7,38%.



La tendenza ad una settimana di Bunge è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Bunge confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 113,8 USD con primo supporto visto a 105,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 102,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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