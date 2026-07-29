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New York: Bunge in forte discesa

Migliori e peggiori
New York: Bunge in forte discesa
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo agroalimentare americano, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,38%.

La tendenza ad una settimana di Bunge è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Bunge confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 113,8 USD con primo supporto visto a 105,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 102,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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