New York: scambi negativi per Procter & Gamble
(Teleborsa) - Sottotono il colosso dei beni di largo consumo, che passa di mano con un calo del 2,53%.
Lo scenario su base settimanale di Procter & Gamble rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 141,6 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 147,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 153,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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