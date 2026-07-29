Orientamento rialzista per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Prepotente rialzo per l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, parte del Nasdaq 100, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,51% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Coca-Cola Europacific Partners suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 111,5 USD, con stop loss stimato in area 107 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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