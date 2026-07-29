Attese positive per Coca Cola
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Brillante rialzo per il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, parte del Dow Jones, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,00%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Coca Cola favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 88,27 USD con stop loss fissato a quota 84,74 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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