Parigi: brillante l'andamento di Renault
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la casa automobilistica francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renault più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Renault è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,99 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,45.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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