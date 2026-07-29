Parigi: brillante l'andamento di Renault

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la casa automobilistica francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renault più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Renault è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,99 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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