Parigi: EssilorLuxottica in forte calo

(Teleborsa) - A picco il gruppo di occhialeria , che presenta un pessimo -4,43%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di EssilorLuxottica più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 173,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 165. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 182,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```