Parigi: EssilorLuxottica in forte calo
(Teleborsa) - A picco il gruppo di occhialeria, che presenta un pessimo -4,43%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di EssilorLuxottica più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 173,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 165. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 182,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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