Parigi: in calo Schneider Electric
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo industriale francese, che sta segnando un calo dell'1,95%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Schneider Electric, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 254,2 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 261,1. Il peggioramento della multinazionale dei prodotti elettrici è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 251,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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