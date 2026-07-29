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Pesante sul mercato di New York Fortive

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York Fortive
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di robot industriali, che soffre con un calo del 7,96%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Fortive rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 61,53 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 57,66. L'equilibrata forza rialzista di Fortive è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 65,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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