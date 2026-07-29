Milano 17:35
51.443 -0,49%
Nasdaq 22:00
27.192 -2,06%
Dow Jones 22:05
51.594 -2,19%
Londra 17:35
10.908 +0,34%
Francoforte 17:37
25.460 -0,01%

Fortive in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Fortive in discesa a New York
A picco il produttore di robot industriali, che presenta un pessimo -7,96%.
Condividi
```