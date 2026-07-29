Si chiude il Vittoria for Women Tour 2026: oltre 600 visite gratuite per la prevenzione

(Teleborsa) - Domenica 26 luglio, a San Benedetto del Tronto, si è conclusa la quarta edizione del Vittoria for Women Tour, il viaggio itinerante realizzato da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby (FIR), LILT Milano (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e altre cinque LILT provinciali (Messina, Pescara, Latina, Belluno, Ascoli Piceno), con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione delle malattie oncologiche femminili.



Ospitati dal Trofeo Italiano di Beach Rugby e accompagnato dal claim "la prevenzione femminile è la nostra meta", i cinque appuntamenti del roadshow hanno portato la prevenzione oltre i tradizionali distretti sanitari, creando occasioni di incontro diretto con le persone e unendo informazione, sport e intrattenimento.



Il VittoriaBus: prevenzione, ascolto e risultati concreti



Fulcro del progetto si è confermato il VittoriaBus, il centro di informazione e prevenzione itinerante adibito a sala medica, presente in tutte le tappe del Tour. Con il supporto dei medici delle LILT provinciali, 616 persone hanno potuto accedere gratuitamente a visite senologiche e 5 casi sono stati indirizzati verso ulteriori approfondimenti.



Anche quest’anno, inoltre, è stata promossa una nuova raccolta fondi destinata a sostenere le visite e gli esami offerti da LILT in occasione della campagna Nastro Rosa di ottobre. Grazie alle donazioni, effettuate prevalentemente dalle persone che hanno scelto di sottoporsi alle visite senologiche e dalla generosità degli ospiti di Vittoria Assicurazioni, sono stati raccolti oltre 2.200 euro, cifra destinata a crescere con le prossime iniziative della Compagnia dedicate alla prevenzione.



Oltre le visite: una prevenzione sempre più inclusiva



L’edizione 2026 ha ampliato il proprio raggio d'azione grazie alla collaborazione con Heimi Salute e Prevenzione, giovane gruppo di medici ed esperti di salute, che ha proposto attività dedicate alla sensibilizzazione con un linguaggio semplice e vicino soprattutto ai più giovani.



Ad arricchire il percorso anche l’innovativa soluzione di Digital Health sviluppata da Come Stai, realtà parte di Vittoria Servizi, che ha consentito ai partecipanti di monitorare alcuni parametri vitali direttamente tramite smartphone, e Pausetiv, presente in tre tappe del Tour con momenti di informazione e confronto dedicati alla menopausa.



Un impegno che scende anche in campo



Non solo salute: per il secondo anno consecutivo, Vittoria Assicurazioni ha rinnovato il proprio sostegno al movimento del rugby femminile, contribuendo a garantire la presenza di almeno tre squadre femminili in ciascuna tappa del Trofeo Italiano di Beach Rugby che ha ospitato il Vittoria for Women Tour.



Un supporto che ha trovato piena risposta sul terreno di gioco: si sono date battaglia sulla sabbia 20 squadre femminili (Azdore Romagnole, Barbare, BarBari Beach Rugby, Black shark, Brigantesse, CUS L'aquila Rugby Femminile, Draghi, Fika, Giona’s Beach Sisters, Le BelineHellfish - Team Puglia, Le Cinghialotte, Le Nutrie, Patavium Rugby, Pink Ladies, Sabbie Mobili, Sabbiette, Spavalde, The Fox, Umbrine), per un totale di 337 giocatrici coinvolte e con un’età media di 22 anni.



E ora… ci vediamo a ottobre!



Il viaggio della prevenzione non finisce qui. Il prossimo appuntamento sarà il 24 ottobre a Milano con la Vittoria for Women Run: l’annuale corsa aziendale non competitiva organizzata da Vittoria Assicurazioni e aperta alla città di Milano, vedrà nuovamente il VittoriaBus offrire visite senologiche gratuite.



"Anche quest’anno il Vittoria for Women Tour ha dimostrato che quando la prevenzione incontra i luoghi della quotidianità, attraverso un linguaggio accessibile e strumenti concreti, le persone rispondono con partecipazione e fiducia. Ed è proprio a questo che noi aspiriamo. – afferma Matteo Campaner, Amministratore Delegato di Vittoria Assicurazioni – Un ringraziamento speciale alla Federazione Italiana Rugby, a LILT e a tutti i medici coinvolti, oltre che a Heimi, Come Stai e Pausetiv, che hanno arricchito ulteriormente questa edizione. Insieme guardiamo già al prossimo viaggio."



"Ogni edizione del Vittoria for Women Tour conferma quanto il contatto diretto con le persone sia il vero valore del progetto. In queste settimane abbiamo visto donne e uomini fermarsi al VittoriaBus, confrontarsi con i medici e partecipare con interesse alle attività proposte. Ogni incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per ascoltare e capire come evolvere ulteriormente. - aggiunge Luciano Chillemi, Responsabile Comunicazione Istituzionale e Customer Care di Vittoria Assicurazioni – Un’evoluzione che già quest’anno ha mosso i suoi primi passi con il coinvolgimento di nuove realtà che hanno ampliato l’ecosistema Vittoria della salute con nuove competenze e modalità di comunicazione differenti. L’obiettivo è sviluppare un vero e proprio Villaggio della prevenzione, continuando a generare partecipazione e consapevolezza."



"Anche le edizioni di quest'anno del Trofeo Italiano Beach Rugby e del Vittoria for Women Tour hanno saputo unire sport e sociale, portando in alcune delle più belle spiagge d’Italia lo spettacolo di questa forma di gioco e un importante messaggio di prevenzione. Voglio congratularmi con le Sabbie Mobili e i The Rockets per aver conquistato il titolo femminile e quello maschile, e ringraziare Vittoria Assicurazioni, che continua ad essere il miglior partner possibile per il rugby italiano, aiutandoci a diffondere il nostro sport presso nuovi pubblici e a sensibilizzare atlete e donne di tutte le età sull’importanza della prevenzione oncologica. È stata una splendida estate di rugby che la tappa conclusiva di San Benedetto del Tronto, per partecipazione e qualità delle sfide viste in campo, ha celebrato nel migliore dei modi", dichiara Andrea Duodo, Presidente della Federazione Italiana Rugby.



"È stato un onore essere confermati partner sanitario del tour e inaugurare il VittoriaBus, l'ambulatorio mobile che ha ospitato i medici di 5 LILT provinciali, e ha portato la prevenzione dove meno te l'aspetti, sulla sabbia di una spiaggia in una giornata d'estate. I numeri raccontano il valore di questo viaggio: 616 visite senologiche gratuite, con una media giornaliera superiore alle aspettative. Ma è nei 5 casi indirizzati verso un approfondimento clinico che il tour trova il suo impatto concreto. Il tumore al seno colpisce una donna su otto, e per ciascuna di loro una diagnosi precoce può cambiare la storia di cura. Tra tappe collaudate e nuove, da nord a sud, tutti hanno dato il massimo per andare alla meta. Ora tocca a Milano: il 24 ottobre, con la Vittoria for Women Run, l’ambulatorio mobile tornerà a offrire visite gratuite, per raggiungere altre donne che non hanno mai fatto prevenzione. La prevenzione salva la vita", commenta Luisa Bruzzolo, Direttrice Generale di LILT Milano.



"Per noi è stata la prima esperienza del Vittoria for Women Tour e siamo contenti ed orgogliosi di aver preso parte ad un'iniziativa di promozione della salute importante che non ha paura di andare direttamente dalle persone e parlare con loro di prevenzione, in maniera chiara e accessibile. La collaborazione che abbiamo visto tra tutte le parti in gioco, in campo ma anche dietro le quinte, evidenzia la condivisione di valori ed obiettivi che noi di Heimi portiamo avanti tutti i giorni sui nostri canali social. Siamo molto contenti anche di come ha risposto la nostra community: infatti i contenuti sul tour hanno raggiunto più di un milione di persone. Durante le cinque tappe abbiamo conosciuto persone meravigliose, visto splendide spiagge e nel frattempo avvicinato tantissimi cittadini alla prevenzione: non possiamo che tornare a casa soddisfatti", commenta Camilla Caimi, Medico di Medicina Generale e Presidente di Heimi.



"Sono state cinque tappe e un Trofeo straordinari, divertenti, coinvolgenti. Insieme a Vittoria Assicurazioni abbiamo continuato a costruire cultura della prevenzione e a diffondere il nostro Gioco, in quella emozionante forma del rugby in spiaggia, verso nuove e nuovi possibili praticanti e appassionati. Sono felice di aver potuto partecipare a questo percorso, ritrovare amiche e amici da tutta Italia, scendere idealmente in campo a fianco di tante donne e ragazze nel coltivare una nuova forma di attenzione per noi stesse. Per FIR, ma anche per noi giocatrici e giocatori, lavorare insieme a chi, come Vittoria Assicurazioni, condivide non solo la passione per lo sport ma incarna con azioni concrete lo spirito di sostegno che ci caratterizza, è una meravigliosa opportunità" conclude Lucia Gai, Centurione FIR e ambasciatrice del Tour 2026.

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