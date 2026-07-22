STOXX 600, utili attesi in aumento del 17,3% nel secondo trimestre grazie all'energia

I dati LSEG I/B/E/S

(Teleborsa) - Il tasso di crescita degli utili per lo STOXX 600 nel secondo trimestre del 2026 sarà del 17,3%. È la stima, aggiornata al 22 luglio, di LSEG I/B/E/S, secondo cui sarà del 7,2% escludendo il settore energetico, in quanto c'è stata un'impennata dei profitti energetici trainata dal rialzo del prezzo del petrolio. Lo STOXX 600 è uno degli indici più rappresentativi del mercato azionario europeo, offrendo una copertura ampia e diversificata per paesi e settori, rappresentando quasi il 90% del mercato investibile sottostante.



Lo STOXX 600 dovrebbe totalizzare utili complessivi per 158,4 miliardi di euro nel secondo trimestre, rispetto a 135,1 miliardi di euro (sulla base degli utili dell'anno precedente delle società che compongono l'indice) registrati nel secondo trimestre del 2025. Nove dei dieci settori dell'indice prevedono un miglioramento degli utili, con il settore energetico che presenta il tasso di crescita degli utili più elevato (+122,6%) e il settore sanitario il più basso (-1,8%).



Al 22 luglio, 77 società dell'indice STOXX 600 hanno pubblicato i risultati del secondo trimestre 2026. Di queste, il 49,4% ha riportato utili superiori alle stime degli analisti. In un trimestre tipico (dal 2012), il 54% delle società supera le stime e il 39% le manca. Nel complesso, le società stanno riportando utili superiori dell'1,6% alle stime, un valore inferiore alla media a lungo termine (dal 2012) del 5,9%.



Il tasso di crescita stimato del fatturato per l'indice STOXX 600 per il secondo trimestre del 2026 è dell'11,5% (ma di appena il 5,3% al di fuori del settore energetico). Al 22 luglio, 78 società dell'indice STOXX 600 hanno pubblicato i dati sui ricavi del secondo trimestre 2026. Di queste, il 66,7% ha superato le aspettative degli analisti. In un trimestre tipico (dal 2012), il 58% delle società supera le stime e il 42% non le raggiunge. Complessivamente, le società stanno registrando ricavi superiori del 2,8% rispetto alle stime, un valore inferiore alla media a lungo termine (dal 2012) dell'1,3%.



Gli analisti prevedono una crescita positiva degli utili in 14 dei 16 paesi rappresentati nell'indice STOXX 600. Polonia (124,9%) e Austria (82,2%) presentano i tassi di crescita degli utili stimati più elevati, mentre Irlanda (-33,2%) e Danimarca (-22,6%) registrano i tassi di crescita stimati più bassi. Per l'Italia è prevista una crescita del 3,5%, ultimo paese di quelli in crescita.



Le stime di crescita degli utili per lo STOXX 600 dal secondo trimestre del 2026 al secondo trimestre del 2027 sono rispettivamente del 17,3%, 14,2%, 31,2%, 13,1% e 3,6%.



Ci sono 93 società dello STOXX 600 che pubblicheranno i risultati trimestrali durante la settimana del 26 luglio 2026.

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