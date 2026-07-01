Kaleon gestirà il Castello di Vogogna per 9 anni

(Teleborsa) - Kaleon annuncia l’ingresso nella gestione del Castello di Vogogna, nel cuore dell’omonimo borgo medievale nell’area del Verbano-Cusio-Ossola, per la durata di 9 anni.



L’asset - si legge in una nota - rappresenta il primo bene di terzi acquisito in gestione da Kaleon dopo la quotazione e l'aggiudicazione è stata ottenuta a seguito della partecipazione al primo bando pubblico di gara della società.



Il Castello entra a far parte del network Kaleon, beneficiando dei canali commerciali e digitali già consolidati, della partecipazione a fiere di settore, delle collaborazioni con tour operator e piattaforme OTA e di una strategia di marketing orientata ad accrescerne notorietà,

attrattività e capacità di generare nuovi flussi di visitatori.



A supporto di questa strategia, sarà sviluppata un'offerta integrata inclusiva di servizi di accoglienza e biglietteria, visite guidate, attività didattiche, eventi culturali, ristorazione leggera, bookshop e merchandising dedicato, con particolare attenzione al coinvolgimento della comunità locale attraverso collaborazioni con il territorio, iniziative dedicate ai residenti e attività rivolte alle scuole e alle famiglie.



Con il Castello di Vogogna, Kaleon amplia il proprio sistema di siti storici fortificati, affiancando il nuovo asset alla Rocca di Angera e i Castelli di Cannero, aperti al pubblico nel 2025 dopo un importante progetto di restauro.







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