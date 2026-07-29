Usa, scorte petrolio settimanali diminuiscono contro le attese

(Teleborsa) - Calano contro le attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 24 luglio 2026, sono diminuiti di circa 7,2 milioni di barili a 404,5 MB, contro attese per un aumento di 0,7 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 1,1 milioni di barili, salendo a 110,6 MB, mentre le scorte di benzine sono rimaste stabili a quota 211,3 MB.



Le riserve strategiche di petrolio sono diminuite di 3,8 milioni di barili a 307,7 MB.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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