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USA, diminuiscono le richieste di mutui settimanali

Nella settimana al 24 luglio

Economia, Macroeconomia
USA, diminuiscono le richieste di mutui settimanali
(Teleborsa) - Diminuiscono le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 24 luglio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano un calo del 6,4%, dopo il +1,9% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è calato del 9,9% e quello relativo alle nuove domande è sceso del 3,6%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,76% dal 6,69% precedente.

(Foto: Gerd Altmann / Pixabay)
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