A Parigi, forte ascesa per Vinci
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gruppo industriale francese, che mostra una salita bruciante del 4,86% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Vinci rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo della società ingegneristica francese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 125,1 Euro. Supporto stimato a 122,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 127,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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