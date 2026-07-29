Milano 10:32
51.621 -0,15%
Nasdaq 28-lug
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Dow Jones 28-lug
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Londra 10:32
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Francoforte 10:32
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Parigi: Danone in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: Danone in forte calo
Ribasso per il produttore di alimenti e bevande, che passa di mano in perdita del 3,82%.
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