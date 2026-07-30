Milano 29-lug
51.443 0,00%
Nasdaq 29-lug
27.192 -2,06%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 29-lug
10.908 0,00%
Francoforte 29-lug
25.460 0,00%

Acquisto per Carl Zeiss Meditec

Finanza
Acquisto per Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Vigoroso rialzo per Carl Zeiss Meditec, tra i titoli dell'indice TecDAX, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,45%.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 30,02 Euro, con stop loss individuato a quota 28,82 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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