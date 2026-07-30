Acquisto per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Vigoroso rialzo per Carl Zeiss Meditec , tra i titoli dell'indice TecDAX , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,45%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 30,02 Euro, con stop loss individuato a quota 28,82 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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