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Francoforte: scambi in positivo per Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Carl Zeiss Meditec
Balza in avanti Carl Zeiss Meditec, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,18%.
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