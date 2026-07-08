Francoforte: balza in avanti Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Carl Zeiss Meditec , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,18%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carl Zeiss Meditec evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carl Zeiss Meditec rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Carl Zeiss Meditec mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 29,68 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 28,66. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 30,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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