Affitti, Bolzano guida la classifica della domanda: Milano scivola all’85° posto

(Teleborsa) - Secondo un nuovo report di idealista, che ha analizzato i capoluoghi italiani con la maggiore richiesta di abitazioni in affitto nel secondo trimestre 2026, è Bolzano la città con la più alta pressione della domanda. Il capoluogo altoatesino registra infatti un indice di domanda relativa pari a 48,25, distaccando nettamente tutte le altre città.



Sul podio seguono Rimini, con un indice di 38,83, e Prato, con 33,90, mentre completano le prime posizioni Trento e Pordenone.



Tra i principali centri urbani, Roma si posiziona al sedicesimo posto con un indice di 20,47. Più sorprendente il dato di Milano, che con un indice di 6,83 si colloca all’85° posto su 110 capoluoghi analizzati. Un risultato che riflette le dinamiche di un mercato caratterizzato da offerta limitata e prezzi elevati, fattori che riducono il numero di contatti generati dai singoli annunci.

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