UNC: gasolio record a Bolzano, Sicilia e Friuli, Governo intervenga

(Teleborsa) - “Oggi il Mimit ha comunicato che il gasolio ha superato i 2 euro anche nella rete stradale, ma il record si raggiunge a Bolzano (2,051 euro), poi in Sicilia (2,039) e in Friuli (2,038). Quello che preoccupa maggiormente, comunque, sono i rincari arrivati dopo l’abolizione della riduzione di 5 cent al litro sulle accise (6,1 cent con l’Iva al 22%). Dal 3 luglio, ultimo giorno di sconto, in Veneto il gasolio si paga 15,3 cent in più al litro, pari a 7 euro e 65 cent per un pieno di 50 litri, un primato che supera abbondantemente il rialzo in autostrada, fermo a 5,90 euro. Medaglia d’argento per il Friuli (7,25 euro in più a rifornimento), sul gradino più basso del podio la Lombardia (+7,10 euro)” afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.



Per la benzina dopo le autostrade, il prezzo più alto a Bolzano (1,935 euro al litro), al secondo posto al Sicilia (1,918), medaglia di bronzo per la Basilicata con 1,916 euro.



Rispetto alla variazione del prezzo della benzina la regione peggiore è sempre il Veneto dove in 17 giorni un pieno si paga 5,20 in più , poi il Friuli ex aequo con la Liguria (+5,05 euro). Segue la Sicilia (+5 euro).



“Il Governo deve rimettere lo sconto viste le quotazioni del petrolio e la situazione in Medio Oriente che, invece di migliorare, continua a peggiorare” conclude Dona.







(Foto: bizoon | 123RF)

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