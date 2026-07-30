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/ Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,92%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,92%
Il CAC40 chiude a 8.485,64 punti
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