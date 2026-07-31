Milano 9:56
52.573 +0,90%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 9:56
10.978 +0,74%
25.873 +1,02%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,04%

Il CAC40 esordisce a 8.489,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,04%
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,04%, dopo aver aperto a 8.489,44 punti.
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