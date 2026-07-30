"Buy" per Workday

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Grande giornata per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , tra i componenti del Nasdaq 100 , che mette a segno un rialzo del 5,21%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 168 USD, Workday è molto appetibile con stop loss impostato a quota 153,3 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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