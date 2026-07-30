Milano 14:52
51.791 +0,68%
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Dow Jones 29-lug
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Londra 14:51
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"Buy" per Workday

Finanza
"Buy" per Workday
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Grande giornata per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, tra i componenti del Nasdaq 100, che mette a segno un rialzo del 5,21%.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 168 USD, Workday è molto appetibile con stop loss impostato a quota 153,3 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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