Workday scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,46%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Workday più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Workday è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 193,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 187,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 199,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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