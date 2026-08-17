Workday scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,46%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Workday più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Workday è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 193,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 187,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 199,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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