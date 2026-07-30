New York: Workday si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che esibisce una perdita secca dell'8,18% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Workday rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Workday è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 160,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 148,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 171,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```