New York: Workday si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che esibisce una perdita secca dell'8,18% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Workday rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Workday è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 160,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 148,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 171,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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