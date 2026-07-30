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New York: Workday scende verso 148,7 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Workday scende verso 148,7 USD
In forte ribasso il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che mostra un -8,37%.
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