New York: mette il turbo Workday

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,73%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Workday rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Workday classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 162,4 USD e primo supporto individuato a 153,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 171,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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