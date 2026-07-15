Eni prosegue il buyback, acquistate oltre 4,8 milioni di azioni tra il 6 e il 10 luglio

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, tra il 6 e il 10 luglio 2026, complessivamente 4.804.092 azioni proprie sull'Euronext Milan, pari allo 0,16% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 20,8156 euro per azione e per un controvalore pari a 99.999.953,40 euro.



Le operazioni rientrano nella seconda tranche del programma di buyback approvato dall'Assemblea del 6 maggio 2026 e finalizzato a riconoscere agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto ai dividendi.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, Eni ha acquistato 34.495.587 azioni, pari all'1,14% del capitale sociale, per un controvalore di 759.916.320,40 euro.



Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 121.323.694 azioni proprie pari al 4,01% del capitale sociale.



Intanto, a Piazza Affari, la Società del Cane a sei zampe registra una flessione dello 0,76% rispetto alla vigilia e si attesta a 21,54 euro.









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