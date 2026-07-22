Eni, acquistate 4,65 milioni di azioni proprie nella seconda tranche del buyback

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, tra il 13 e il 17 luglio 2026, complessivamente 4.655.842 azioni proprie sull'Euronext Milan, pari allo 0,15% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 21,4784 euro per azione e per un controvalore pari a 99.999.955,20 euro.



Le operazioni rientrano nella seconda tranche del programma di buyback approvato dall'Assemblea del 6 maggio 2026 e finalizzato a riconoscere agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto ai dividendi.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, Eni ha acquistato 39.151.429 azioni, pari all'1,29% del capitale sociale, per un controvalore di 859.916.275,60 euro.



Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 125.979.536 azioni proprie pari al 4,16% del capitale sociale.



Intanto, sul listino milanese, allunga il passo rispetto alla seduta precedente la Società del Cane a sei zampe , portandosi a 22,26 euro.









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