Eni prosegue il buyback, acquistate quasi 4,9 milioni di azioni

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, tra il 29 giugno e il 3 luglio 2026, complessivamente 4.897.905 azioni proprie sull'Euronext Milan, pari allo 0,16% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 20,4169 euro per azione e per un controvalore pari a 99.999.951,39 euro.



Le operazioni rientrano nella seconda tranche del programma di buyback approvato dall'Assemblea del 6 maggio 2026 e finalizzato a riconoscere agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto ai dividendi.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, Eni ha acquistato 29.691.495 azioni, pari allo 0,98% del capitale sociale, per un controvalore di 659.916.367,00 euro.



Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 116.519.602 azioni proprie pari al 3,85% del capitale sociale.



Intanto, a Milano, buona la performance della Società del Cane a sei zampe , che si attesta a 21,19 euro, con un aumento del 3,34%.





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