Francoforte: giornata depressa per Auto1

(Teleborsa) - Rosso per Auto1 , che sta segnando un calo del 3,58%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto1 , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Auto1 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,31 Euro con area di resistenza individuata a quota 23,09. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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