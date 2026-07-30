Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big tedesca delle costruzioni, in guadagno del 2,61% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Hochtief è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del colosso delle costruzioni suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 430,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 446,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 420,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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