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Francoforte: Symrise sale verso 95,29 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Symrise sale verso 95,29 Euro
Brilla il produttore di aromi e profumi, che passa di mano con un aumento del 5,34%.
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