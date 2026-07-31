Francoforte: scambi negativi per Symrise

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di aromi e profumi , che presenta una flessione del 2,94% sui valori precedenti.



Il trend di Symrise mostra un andamento in sintonia con quello del DAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Symrise sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 90,76 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 88,34. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 93,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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