Lavoro: al via il dialogo tra imprese e sindacati

(Teleborsa) - Prende il via il confronto tra le principali organizzazioni datoriali e Cgil, Cisl e Uil sui temi strategici per il futuro del lavoro. L'avvio del tavolo viene accolto con favore sia da Confesercenti sia dalle Confederazioni artigiane – Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai – che ne sottolineano il valore come occasione per rafforzare il sistema delle relazioni industriali e costruire regole condivise.



Il percorso, che punta alla definizione di un accordo quadro nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, affronta questioni centrali quali il contrasto al dumping contrattuale, la rappresentanza, gli assetti contrattuali, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione. Temi considerati fondamentali per rendere il sistema delle relazioni sindacali più moderno, equilibrato e in grado di rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro.



Confesercenti evidenzia come il confronto rappresenti un passaggio importante per consolidare il dialogo tra le parti sociali e favorire l'individuazione di regole condivise, nell'interesse dei lavoratori, delle imprese e della competitività del sistema produttivo.



Sulla stessa linea le Confederazioni artigiane, che definiscono il tavolo un'opportunità per valorizzare il ruolo della buona contrattazione collettiva e della bilateralità, nel rispetto delle specificità dei diversi modelli d'impresa, dei sistemi contrattuali e delle relazioni sindacali, riconoscendo al contempo il valore della dimensione territoriale.



Particolare attenzione viene riservata al contrasto del dumping contrattuale. Secondo Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai è necessario un impegno concreto anche nei confronti della diffusione dei contratti collettivi nazionali multisettoriali che, estendendosi a una pluralità di comparti e attività produttive, compreso l'artigianato, rischiano di abbassare i livelli salariali dei singoli settori, indebolire la qualità della contrattazione collettiva e favorire fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese.



Le Confederazioni artigiane confermano inoltre la piena disponibilità a proseguire il dialogo con le organizzazioni sindacali per definire un percorso condiviso sui temi della rappresentanza e della verifica dei modelli contrattuali, con l'obiettivo di costruire assetti contrattuali e relazioni sindacali capaci di rispondere alle sfide dell'attuale contesto economico e delle profonde trasformazioni che interessano il sistema produttivo.



(Foto: Radission US su Unsplash)

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