USA, ADP: +98 mila occupati a giugno, sotto le attese

(Teleborsa) - Risulta peggiore del previsto la creazione dei posti di lavoro nel settore privato statunitense a giugno 2026. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un incremento di 98 mila posti di lavoro, dopo i +122 mila del mese precedente. Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 118 mila unità.



È quanto indica il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede solitamente quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato domani, 2 luglio.



L'incremento maggiore è quello del settore settore servizi (+96 mila unità), seguito da quello manifatturiero (+5 mila) e delle costruzioni (+2 mila unità).



A livello dimensionale, le piccole imprese hanno registrato un incremento degli occupati di 53 mila unità, mentre le imprese di medie dimensioni registrano un aumento di 29 mila unità e l'industria di grandi dimensioni un aumento di 25 mila.



"Il ritmo delle assunzioni riflette sia l'andamento della domanda che quello dell'offerta - ha commentato Nela Richardson, capo economista di ADP - Sappiamo che le persone impiegano più tempo a trovare lavoro, ma ci sono anche segnali di carenza di manodopera in alcuni settori. Per ora, l'effetto complessivo è un rallentamento nella creazione di posti di lavoro".



(Foto: Saulo Mohana su Unsplash)

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