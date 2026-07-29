Speedline: firmato al Mimit accordo sul passaggio dei lavoratori

Urso: “intesa che premia il metodo della concertazione”

(Teleborsa) - Sottoscritto a Palazzo Piacentini l’accordo tra Sigit e le organizzazioni sindacali sulle condizioni dei rapporti di lavoro dei dipendenti dello stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala (Venezia), al termine della procedura di consultazione sindacale prevista dall’articolo 47 della legge n. 428 del 1990.



"Con questa firma si chiude la vertenza Speedline, con un atto che testimonia il senso di responsabilità delle parti coinvolte", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso. "Un risultato che conferma come il confronto costante tra impresa, sindacati e istituzioni rimanga la strada più efficace per accompagnare le transizioni industriali, salvaguardando la continuità produttiva e i posti di lavoro".



L’intesa odierna chiude infatti la fase di confronto avviata dopo l’aggiudicazione al gruppo Sigit dello storico stabilimento specializzato nella produzione di cerchi in lega di alta gamma e la successiva presentazione al Mimit del piano industriale per il rilancio.



L’accordo disciplina il passaggio alle dipendenze di Sigit di oltre 200 lavoratori attualmente occupati presso lo stabilimento e individua le misure di accompagnamento necessarie all’avvio della nuova gestione industriale.



Risolto con successo a poco più di un anno dall’apertura dell’amministrazione straordinaria, il caso Speedline si aggiunge alle altre vertenze complesse portate a positiva soluzione nel corso della legislatura in tempi record.



Tra queste il caso La Perla, con la cessione a La Perla Atelier di Luxury Holding LLC e la salvaguardia delle competenze produttive del marchio, definita nell’arco di sedici mesi, da maggio 2024 a settembre 2025, nonostante molteplici procedure in Paesi differenti; Fimer, con l’assegnazione del compendio aziendale a MA Solar Italy Limited, società del gruppo McLaren Applied, conclusa in meno di un anno, da novembre 2023 a novembre 2024; Fondazione Santa Lucia IRCCS, con il percorso di cessione del complesso aziendale a tutela della continuità sanitaria, scientifica e occupazionale, definito in circa diciotto mesi, da ottobre 2024 a maggio 2026.

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